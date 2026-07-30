В Сочи ведется уголовное дело против омского бизнесмена

Суд в Сочи уже выбрал заключение в СИЗО как меру пресечения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд рассмотрит поступившую 21 июля апелляцию об избрании меры пресечения для омского бизнесмена Сергея Козубенко. Как следует из карточки дела на сайте суда, судьей здесь назначена Алла Еремеева.

Как следует из документов, Козубенко оказался подозреваемым по статье 159 УК («Мошенничество»). Ему предъявлена часть 4 данной статьи, «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Санкции по ней предусматривают лишение свободы временем до 10 лет.

Центральный райсуд Сочи ранее избрал для фигуранта мерой пресечения заключение в СИЗО, но вердикт пока не вступил в силу. Теперь краевой суд и рассмотреть апелляцию адвокатов. Заседание назначалось на 27 июля, но его в итоге отложили.

Известно, что Сергей Козубенко является учредителем трех компаний, зарегистрированных в Москве и Московской области. Как меценат в Омске он помог созданием аллеи олимпийских кленов в Омской крепости, Аллеи олимпийцев на берегу Оми и с установкой памятника Петру I у Тобольских ворот.

Ранее мы писали, что омского бизнесмена осудят за сокрытие 16 млн рублей от налоговиков.

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