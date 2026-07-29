Смерть под колесами: омич получил год принудительных работ за наезд во дворе

Момент ДТП. Фото: пресс-служба Октябрьского районного суда города Омска

В Омске водитель получил год принудительных работ с удержанием десяти процентов заработка и лишением прав на два года по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за смертельный наезд на пешехода во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Омска.

Шестого мая 2026 года вечером сорокатрехлетний мужчина, управляя автомобилем Хонда Везел, двигался по проезжей части междворового проезда у дома на проспекте Космический. Проявив преступную небрежность и не заметив встречного пешехода, он совершил наезд на тридцатидевятилетнего мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм, не дождавшись помощи медиков. Водитель полностью признал свою вину в содеянном.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием десяти процентов заработной платы в доход государства. Дополнительно осужденный лишен права управлять транспортными средствами сроком на два года. Подобные трагедии во дворовых территориях регулярно напоминают местным жителям, студентам и гражданам о смертельной опасности невнимательности за рулем.

Строгое наказание за нарушение правил дорожного движения в жилых зонах демонстрирует принципиальную позицию судебной системы в вопросах безопасности граждан. Контроль со стороны правоохранительных органов и соблюдение скоростного режима во дворах остаются главными условиями для сохранения жизни и здоровья людей в нашем регионе.

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