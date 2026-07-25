Владимир Путин в Омске выступил на пленарном заседании Форума

Владимира Путина встретил в аэропорту губернатор Омской области Виталий Хоценко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

В Омск на XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прибыли президенты России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в ключевых событиях форума, а также проведут двухстороннюю встречу, посвященную актуальным вопросам взаимодействия двух стран.

В Омск также прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Ключевой темой нынешнего форума, который Омская область принимает уже в третий раз, определено «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В повестке дня — вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей, промышленной кооперации, экологического партнерства в бассейне Иртыша и расширения транспортных коридоров.

На пленарном заседании, посвященом российско-казахстанскому сотрудничеству в формировании глобальной логистической экосистемы, выступил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал эту тему очень актуальной.

«Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему огромный. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей», — отметил глава государства.

В составе делегаций двух стран в работе Форума также участвуют вице-премьеры, руководители ключевых министерств и ведомств, главы регионов России и областей Казахстана, а также парламентарии, представители деловых и экспертных кругов.

Визит лидеров двух стран стал завершающим этапом в двухдневной работе Форума. Программа форума, помимо пленарного заседания с участием глав двух государств, включала насыщенные отраслевые сессии. Работа разбита на три панельные дискуссии, посвященные развитию транспортных коридоров, экологическому тандему и промышленной кооперации. Параллельно вчера прошел Российско-Казахстанский молодежный форум, а также биржа деловых контактов для предпринимателей.

Подробнее об итогах первого дня работы Форума КП-Омска сообщала здесь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru