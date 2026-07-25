Омича подозревают в двойном убийстве: сожительницы и таксистки

За несколько дней 29-летний омич убил двух женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СУКР по Омской области выясняют обстоятельства гибели двух женщин. Основной подозреваемый — 29-летний омич, ранее уже не раз попадавший в поле зрения правоохранителей. Ему предъявлено обвинение в убийстве, суд отправил его под стражу.

Все началось днем 17 июля. В экстренные службы поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации, установленной в такси. По навигации определили, где находится машина. Когда на место приехали полицейские и врачи, они увидели автомобиль, который съехал с трассы и врезался в деревья. Рядом с ним лежал мужчина с травмами, а в нескольких метрах — тело девушки. На ней были множественные колотые раны, на руках заметили порезы — женщина пыталась защититься.

Мужчину задержали. Им оказался 29-летний житель Омска, у которого за плечами уже были судимости, в том числе за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека.

Но на этом история не закончилась. В ходе следствия у оперативников появились основания полагать, что задержанный может быть причастен к еще одному преступлению. Незадолго до этого в полицию обратилась сестра женщины, которая сообщила, что ее родственница пропала без вести.

Следователи приехали по адресу, где проживала пропавшая, — в одну из квартир на проспекте Космическом в Омске. Дверь вскрыли, и внутри нашли тело 42-летней женщины. Как выяснилось, это и была та самая пропавшая — сожительница задержанного.

По данным следствия, убийство произошло во время совместного распития спиртного в компании знакомых. Мужчина приревновал свою сожительницу, схватил нож и нанес ей несколько ударов. Женщина скончалась на месте. Спустя несколько дней он вызвал такси, а в пути нанес ножевые ранения водителю — 36-летней девушке. Она тоже умерла от полученных травм.

Сейчас обвиняемый арестован. Следователи уже провели осмотры мест происшествий, изъяли нож — орудие убийства, а также другие вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Расследование продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

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