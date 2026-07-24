Жар, тоннели и кросс-фит: омские пожарные стали лучшими звеном газодымозащитной службы Сибири

Омичи обошли соперников из Кузбасса и Алтая на сложнейших «слепых» этапах. Фото: пресс-служба МЧС

В специализированной пожарно-спасательной части прошла торжественная церемония закрытия смотра-конкурса «Лучшее звено газодымозащитной службы Сибирского федерального округа». По итогам трехдневных испытаний первое место заняла сборная Омской области. Об этом 24 июля рассказали в МЧС Омской области.

Решающий день соревнований превратился для огнеборцев в настоящее испытание на прочность. Команды прошли через каскад сложнейших этапов с нулевой видимостью («путанка», «шкуродер», «тоннель», «коллектор», «квартира», «шахта» и «офис»), а также изнуряющий кросс-фит.

Конкуренты признали высочайший уровень подготовки сибиряков. Командир сборной Новосибирской области Алексей Баклан рассказал о причинах своего поражения:

«Мы заранее готовились к трассе... Однако во время соревнований нам не удалось оптимально рассчитать расход воздуха. Интенсивный кросс-фит отнял значительную часть сил, а в условиях прохождения сложного тоннеля учащенное дыхание быстро исчерпало запас воздуха в аппаратах. В итоге в лабиринте мы столкнулись с критической ситуацией».

На пьедестале почета омичи уверенно заняли высшую ступень. Серебряными призерами стала команда Специализированной пожарно-спасательной части Кемеровской области (командир Виктор Перевозчиков). Третье место досталось сборной Республике Алтай, которая уже несколько лет подряд является лучшей в своем регионе (командир Байрам Кадин).

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Москвин поздравил победителей, отметив важность взаимовыручки:

«Достойно справиться с непростыми задачами в такие жаркие дни могли только профессионалы — сильные, ловкие и умеющие работать в одной команде. Но главное — это та готовность прийти на помощь друг другу, которая отличает настоящего спасателя. Это самоотверженность, слаженность действий и вера в товарища».

В состав победившей команды вошли Антон Лочков (командир звена), Антон Валынкин (командир отделения), Александр Гравченко (командир отделения) и старший пожарный Александр Синельник. За плечами этих бойцов пятой пожарно-спасательной части — многолетняя подготовка и несгибаемая воля к победе.

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