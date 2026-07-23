В Омске возбуждено дело после гибели подростка под завалами заброшенного здания

На месте трагедии проводятся следственные мероприятия. Фото: СУ СК России по Омской области

Следственные органы Следственного комитета России по Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего ребенка. Трагедия произошла сегодня днем на территории заброшенного строения по улице Соцгородок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 23 июля.

По данным следствия, около 18 часов вечера подросток гулял внутри разрушающегося здания. В этот момент произошло обрушение части кирпичной кладки стены. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб.

На данный момент следователи проводят тщательный осмотр места трагедии, фиксируя все детали конструкции. Проводятся опросы очевидцев и другие необходимые следственные действия для установления полной картины случившегося.

Важной частью расследования станет проверка действий ответственных лиц. В ходе следствия будет дана правовая оценка работе должностных лиц, которые обязаны были обеспечить безопасность аварийного объекта недвижимости, закрыть доступ посторонним или организовать его снос. По результатам проверки квалификация дела может быть изменена в зависимости от того, чьи именно халатные действия привели к возможности свободного доступа детей в опасную зону.

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