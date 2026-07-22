В Омской области приняли закон о защите деревьев

Фото: Партия «Новые люди»

У омичей нередко возникали вопросы о том, на каких основаниях принимаются решения, где проводятся компенсационные посадки и кто отвечает за дальнейший уход за зелеными насаждениями. Закон призван установить понятные правила, где зеленые насаждения рассматриваются как ценность, которую нужно сохранять и приумножать.

Напомним, «Новые люди» начали разрабатывать законопроект «Об охране зеленых насаждений в Омской области» еще в 2023 году. После внесения документ прошел несколько чтений и был доработан совместно с представителями других фракций. 23 июля депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли новую версию законопроекта.

Одним из ключевых изменений стала реформа работы «зеленой комиссии» - органа, принимающего решения по вопросам вырубки и сохранения деревьев. «Новые люди» предложили принимать решения с участием депутатов и общественности. Часть этих принципов - информационная открытость и общественный контроль, вошла в принятый закон.

Кроме того, закон предусматривает создание единого учета зеленых насаждений и правила компенсационного озеленения: если сохранить дерево невозможно, взамен должны появиться новые посадки.

Новые правила в сфере охраны зеленых насаждений начнут действовать с 1 января 2027 года.