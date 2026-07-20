Омская область вошла в топ-20 по убыли бизнеса

Такие таблички на улицах города можно увидеть все чаще Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Омская область вошла в число регионов, где наиболее значимо сократился бизнес. Ситуацию на рынке проанализировали эксперты сервиса FinExpertiza на основе данных ФНС.

В целом, по оценке экспертов, ситуация в России нерадужная – бизнес активно закрывается. Так, в первом полугодии 2026 года количество зарегистрированных коммерческих предприятий сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти на четверть – на 24 %, или до 67 тысяч компаний. Как отмечают аналитики, это рекордно низкий показатель за последние 17 лет.

При этом ситуация по регионам не равнозначна. Омская область по убыли бизнеса вошла в топ-20, став одним из регионов с заметным сокращением бизнеса. По данным аналитиков, в первом полугодии 2026-го в регионе не досчитались 3, 1 % коммерческих компаний. Для сравнения, ровно столько же организаций потерял Марий Эл. По 3,6 % коммерческих предприятий Алтайский край, Ульяновская область и Хакасия. Сахалинская и Вологодская области – по 3,5 %.

Наиболее весомые потери понесли Запорожская область минус 7,8 % от общего количества предприятий, Кировская область – минус 4,9 %. Ивановская область и Чувашия – минус 4,4 %. В лидерах по убыли бизнеса также Костромская область, Карелия, Бурятия и Мордовия.

Ранее КП-Омск сообщала, что омские предприниматели нелегально торговали опасными для животных ветпрепаратами

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