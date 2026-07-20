Омские предприниматели нелегально торговали опасными для животных ветпрепаратами

Фото носит иллюстративный характер Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение июня и июля 2026 года специалисты Россельхознадзора по Омской области выявили четыре факта незаконной торговли ветеринарными препаратами. Лекарства продавались без лицензии на фармацевтическую деятельность.

Как отметили в ведомстве, купленные в таких торговых точках ветпрепараты создают угрозу здоровью животных, так как могут быть некачественными или просроченными, а также утратить свои свойства в процессе неправильного хранения.

На нелегальной торговле, как сообщили в Россельхознадзоре, попались ИП Максимов В.Г. из районного поселка Горьковское, ИП Толстикова О.С., осуществляющая свою деятельность в ветклинике «Айк» в Омске, ИП Чуднова Е.М. (зоомагазин «Чудо с носиком», Омск) и ИП Жарикова Е.А. (зоомагазин «Сушняшки», Омск)

Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за торговлю без лицензии. Суд заявление удовлетворил, но назначил ИП разные виды наказаний.

Предпринимателей Максимова В.Г. и Толстикову О.С. оштрафовали. Двум другим: Чудновой и Жариковой, вынесли предупреждение. Столь мягкое наказание они получили потому, что ранее к административной ответственности не привлекались, вину признали и на момент рассмотрения дела в суде уже подали заявления на получение лицензии на фармацевтическую деятельность.

Кроме того, в Россельхознадзоре напомнили владельцам животных, что для безопасности питомцев ветеринарные препараты следует покупать только в лицензированных аптеках. Наличие лицензии можно проверить по QR-коду или в реестре на сайте Россельхознадзора. Обо всех случаях нелегальной торговли можно сообщить через платформу обратной связи на Госуслугах.

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