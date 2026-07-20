В Омске занемогшие люди на 1% больше стали вызывать скорую помощь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омская областная станция «Скорой помощи» опубликовала отчеты о числе вызовов за последние три недели. Есть небольшая закономерность, из трех недель в течение двух был рост числа вызовов.

Так, с 29 июня по 6 июля медики выполнили 6 120 вызовов, что было на 0,14 % больше предыдущей неделю. Среднесуточная нагрузка тогда была 874 вызова, госпитализировать пришлось 2 496 человек.

На неделе с 6 по 13 июля количество вызовов упало на 1,4 %, до 6 038. Среднесуточная нагрузка была уже 862 вызова, число госпитализаций составило 2 427.

А с 13 по 20 июля вызовов снова стало больше, 6 160 вызовов, то есть рост на 1 %. Госпитализаций было 2 434.

В итоге среднесуточная нагрузка за три недели колебалась от 862 до 880 вызовов.

Ранее мы писали, что за полгода в регионе «Скорая помощь» совершила по вызовам 167 тысяч выездов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru