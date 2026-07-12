У фермера из Омской области принудительно изъяли 20 тысяч квадратных метров земли

За неполных девять лет у омских фермеров изъяли по суду более 1 миллиона квадратных метров земли Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о проведенной работе по изъятию 20 тысяч квадратных метров земли у фермера из Калачинского района. Причиной экспроприации сельхозугодий стали трехметровые сорняки и пятиметровые деревья, выросшие на участке.

Претензии к землевладельцу из Калачинского района начались инспекторов Управления Россельхознадзора в 2025 году. Фермерский участок земли площадью 20 тысяч квадратных метров был заросшим многолетней сорной растительностью высотой до 3 метров, а также кустарником и деревьями высотой более 5 метров. В акте сотрудников Россельхознадзора особо подчеркивалось то обстоятельство, что сорная и древесно-кустарниковая растительность занимала не менее 25 % площади участка. На этом основании был сделан вывод, что данный земельный участок сельскохозяйственного назначения не используется по назначению долгое время.

На основании этих выводов, сотрудниками омского Управление Россельхознадзора были направлены материалы в отношении фермера для принятия мер в министерство имущественных отношений Омской области. Специалисты министерства обратились в суд. 26 мая 2026 года, суд удовлетворил иск чиновников министерства и постановил изъять земельный участок у фермера. В ближайшее время материалы по данному решению будут направлены в территориальное управление Росимущества для организации публичных торгов.

В Управление Россельхознадзора по Омской области также сообщили, что в период с 2017 года по настоящее время, на основании их материалов, судами приняты решения об изъятии девяти участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Участки были изъяты в Омском, Калачинском, Полтавском, Шербакульском и Седельниковском районах. Общая площадь реквизированных у омских фермеров земель составила более 1 миллиона 120 тысяч квадратных метров.

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