«Готовим зонтики!»: В Омской области резко изменится погода

Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в среду и четверг Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Обь-Иртышское УГМС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Омской области. На этой неделе регион окажется под влиянием циклона и низкого атмосферного давления, что приведет к опасным метеорологическим явлениям.

В среду и четверг, 15 и 16 июля, с приближением циклона и его фронтальных разделов ожидаются дожди, местами сильные с ухудшением видимости. Синоптики предупреждают о грозах, возможном граде и шквалистом усилении ветра. В среду дневная температура составит от +22 до +27 градусов, но на юге региона воздух может прогреться до +32 градусов. В четверг столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса, местами от +20 до +25 градусов.

В пятницу, 17 июля, Омская область окажется в тыловой части циклона. Непогода с дождями, грозой и порывистым ветром сохранится. Ночная температура составит от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

При грозах и шквалистом ветре не рекомендуется находиться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, а также парковать автомобили в потенциально опасных зонах. Водителям следует соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между транспортными средствами из-за возможного ухудшения видимости во время ливней.

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