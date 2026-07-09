Омичка перевела мошенникам 3,3 млн рублей после звонка о гибели сына на СВО

Аферисты стали активно обманывать людей, потерявших своих близких Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В полицию Ленинского округа Омска обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы денег. По словам потерпевшей, злоумышленники похитили у нее более 3, 3 млн рублей.

Как установили полицейские, в середине июня женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военного комиссариата. Он сообщил, что ей полагается выплата в связи с гибелью сына в зоне СВО. Важный нюанс —звонивший даже назвал ее паспортные данные. После чего, втиревшись в доверие, попросил продиктовать номера СНИЛС и ИНН. Получив эту информацию, собеседник завершил разговор.

Следом омичке позвонил лжеспециалист портала «Госуслуги» и заявил, что ее учетная запись взломана, а личные данные украдены. Он также сообщил, что теперь женщина подозревается в пособничестве террористам и может стать обвиняемой по уголовному делу.

В течение нескольких дней потерпевшая находилась под психологическим давлением: с ней поочередно общались якобы представители Центробанка и сотрудники правоохранительных органов. В результате она сняла со своего банковского вклада 2 980 000 рублей. В отделении банка женщина пояснила, что намерена приобрести дом, а затем добавила к этой сумме личные накопления, хранившиеся дома. Все деньги она передала прибывшему курьеру мошенников, назвав ему кодовое слово из случайных цифр, которое аферисты выдали за номер уголовного дела.

После того как связь с собеседниками прервалась, омичка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников. Расследование продолжается.

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