Воткнула нож и повредило легкое: пьяная омичка напала на собутыльника и пошла под суд

В Омске 41-летнего мужчину госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки. Информация поступила в полицию из медучреждения, сотрудники выехали на место ЧП в частный дом на улице 10-й Комсомольской. Новость сообщили в УМВД России по Омской области 9 июля.
Накануне потерпевший распивал алкоголь со своим двоюродным братом и его 42-летней сожительницей. В ходе застолья между родственниками вспыхнул конфликт. Женщина схватила со стола нож и ударила оппонента в спину. Ранение оказалось проникающим с повреждением легкого. Орудие изъяли, следователи провели допросы и назначили экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК Российской Федерации — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурантке грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.
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