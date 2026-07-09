Воткнула нож и повредило легкое: пьяная омичка напала на собутыльника и пошла под суд

Санкция статьи 111 (часть 2) УК РФ предусматривает 10-летнее тюремное заключение. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске 41-летнего мужчину госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки. Информация поступила в полицию из медучреждения, сотрудники выехали на место ЧП в частный дом на улице 10-й Комсомольской. Новость сообщили в УМВД России по Омской области 9 июля.

Накануне потерпевший распивал алкоголь со своим двоюродным братом и его 42-летней сожительницей. В ходе застолья между родственниками вспыхнул конфликт. Женщина схватила со стола нож и ударила оппонента в спину. Ранение оказалось проникающим с повреждением легкого. Орудие изъяли, следователи провели допросы и назначили экспертизы.

Фото: УМВД России по Омской области

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК Российской Федерации — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурантке грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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