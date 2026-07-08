В Омске мать погибшего в реке подростка наняла юриста, чтобы продвинуть следствие

Мать мальчика требует проверки некоторых фактов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мать утонувшего в Иртыше подростка записала видеообращение в соцсетях. Женщина требует более тщательного расследования обстоятельств ее сына. Чтобы продвинуть следствие, семья уже наняла профессионального юриста.

Напомним, трагический случай произошел 18 мая. 16-летний подросток поспорил с людьми, стоявшими на пирсе в районе Нефтебазы, и на спор спрыгнул оттуда в Иртыш. Мальчик погиб. По данному факту в СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В своем видеообращении женщина акцентировала внимание на нескольких странностях. По ее словам, в момент трагедии рядом с подростком находились его сверстники. Однако сразу же они не вызвали на место ЧП ни полицию, ни спасателей. Кроме того, мальчишка не умел плавать.

«Мы не ищем виноватых любой ценой, не хотим никого оговорить, мы просто хотим узнать правду, что произошло с моим сыном», сказала женщина в своем видеообращении.

Семья уже подала к следствию несколько ходатайств, в частности о допросе ранее не опрошенных свидетели и изъятии аудиозаписи разговоров подростков. Для поисков истины семья наняла профессионального юриста, который будет представлять их интересы во взаимодействии со следствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Педагог из Омской области пожаловалась, что юные спортсмены украли памятные магниты

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru