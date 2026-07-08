Педагог из Омской области пожаловалась, что юные спортсмены украли памятные магниты

Прошедшая в Полтавке «Королева спорта» оставила неприятный осадок в душе у одного из местных педагогов. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Педагог из полтавской средней школы №2 Наталья Отамась разместила видео на странице администрации Тарского района в социальной сети «ВКонтакте». Женщина обвинила юных спортсменов из города Тары в том, что они украли у нее памятные магниты, когда находились в Полтавском районе на спортивном празднике «Королева спорта».

Спортсмены из Тарского района обокрали коллекцию памятных магнитов, которые долгое время собирала полтавский педагог Наталья Отамась

«Вот здесь у меня была стена с памятными магнитами, которые мне дарили коллеги-педагоги, дети, а также те, которые я сама привозила из разных поездок. А вот спортсмены из Тарского района решили, что они должны принадлежать им, и поэтому отодрали часть из коллекции. Ну, такие спортсмены, видимо…», — посетовала женщина, снимая видео.

На кадрах видно, что съемка производилась в общественном пространстве какого-то учреждения, которое, очевидно, выполняло роль гостиницы для приехавших на «Королеву спорта» спортсменов. Обиженные педагог озаглавила видео саркастическими словами в адрес юных тарчан: «Классные спортсмены, верните магниты».

Тарские чиновники извинились за воровскую проделку своих спортсменов, и пообещали вернуть украденное

На ситуацию отреагировали чиновники администрации Тарского района. Они принесли искренние извинения полтавской учительнице за недопустимый поступок своих юношей, а также сообщили, что со всеми участниками инцидента проведена воспитательная беседа. В конце сообщения тарские чиновники пообещали, что уже на следующей неделе магниты будут возвращены.

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