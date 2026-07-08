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Общество8 июля 2026 4:37

Педагог из Омской области пожаловалась, что юные спортсмены украли памятные магниты

Инцидент с участием тарских спортсменов произошел в учебном учреждении Полтавского района, во время проведения спортивного праздника «Королева спорта»
Вадим Андреев
Прошедшая в Полтавке «Королева спорта» оставила неприятный осадок в душе у одного из местных педагогов. Изображение носит иллюстративный характер

Прошедшая в Полтавке «Королева спорта» оставила неприятный осадок в душе у одного из местных педагогов. Изображение носит иллюстративный характер

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Педагог из полтавской средней школы №2 Наталья Отамась разместила видео на странице администрации Тарского района в социальной сети «ВКонтакте». Женщина обвинила юных спортсменов из города Тары в том, что они украли у нее памятные магниты, когда находились в Полтавском районе на спортивном празднике «Королева спорта».

Спортсмены из Тарского района обокрали коллекцию памятных магнитов, которые долгое время собирала полтавский педагог Наталья Отамась

Спортсмены из Тарского района обокрали коллекцию памятных магнитов, которые долгое время собирала полтавский педагог Наталья Отамась

«Вот здесь у меня была стена с памятными магнитами, которые мне дарили коллеги-педагоги, дети, а также те, которые я сама привозила из разных поездок. А вот спортсмены из Тарского района решили, что они должны принадлежать им, и поэтому отодрали часть из коллекции. Ну, такие спортсмены, видимо…», — посетовала женщина, снимая видео.

На кадрах видно, что съемка производилась в общественном пространстве какого-то учреждения, которое, очевидно, выполняло роль гостиницы для приехавших на «Королеву спорта» спортсменов. Обиженные педагог озаглавила видео саркастическими словами в адрес юных тарчан: «Классные спортсмены, верните магниты».

Тарские чиновники извинились за воровскую проделку своих спортсменов, и пообещали вернуть украденное

Тарские чиновники извинились за воровскую проделку своих спортсменов, и пообещали вернуть украденное

На ситуацию отреагировали чиновники администрации Тарского района. Они принесли искренние извинения полтавской учительнице за недопустимый поступок своих юношей, а также сообщили, что со всеми участниками инцидента проведена воспитательная беседа. В конце сообщения тарские чиновники пообещали, что уже на следующей неделе магниты будут возвращены.

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