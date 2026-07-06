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Происшествия6 июля 2026 4:59

За минувшие выходные мошенники лишь слегка «пощипали» омичей

Сумма самого большого ущерба от действий киберпреступников не превысила 113 тысяч рублей
Вадим Андреев
За первые июльские выходные омичам удалось избежать значительных денежных потерь от действий мошенников

За первые июльские выходные омичам удалось избежать значительных денежных потерь от действий мошенников

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция традиционно сообщила о преступлениях, совершенных на минувших выходных в адрес жителей региона. Мошенникам не удалось вытрясти из омичей крупные суммы: самой значительной стала 113 тысяч рублей.

В основном омичи пострадали за минувшие выходные от собственных попыток приобрести товары и услуги на сайтах бесплатных объявлений. На уловку мошенников попался 22-летний житель Кировского округа — он решил посредством интернета снять в аренду квартиру. В переписке якобы с владельцами квартиры он перешел по ссылке, которую отправили ему для оплаты услуг аренды, ввел реквизиты карты для оплаты проживания и лишился 29 тысяч рублей — всей суммы, хранившейся на счете. По точно такой же схеме, с фишинговой ссылкой, у 40-летнего омича похитили 57 тысяч рублей при его попытке оплатить найденные на сайте объявления автомобильные колеса.

Немного банальнее произошло мошенничество, в котором пострадала 45-летняя жительница Центрального округа. Она также нашла в интернете объявление с заманчивой ценой на кондиционер. Женщина связалась с продавцом и по его просьбе перевела всю сумму — 18 тысяч рублей — за интересующий товар. После перевода денег «продавец» просто прекратил общение и заблокировал телефонный номер омички. А самая значительная потеря денежных средств случилась в Называевском районе. Пострадавшим стал 72-летний местный житель, которого «развели» по старой схеме: после выуживания обманом кода из смс, дедушку убедили в необходимости спрятать все его сбережения, в размере 113 тысяч рублей, на «безопасный счет».

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