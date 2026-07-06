За минувшие выходные мошенники лишь слегка «пощипали» омичей

За первые июльские выходные омичам удалось избежать значительных денежных потерь от действий мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция традиционно сообщила о преступлениях, совершенных на минувших выходных в адрес жителей региона. Мошенникам не удалось вытрясти из омичей крупные суммы: самой значительной стала 113 тысяч рублей.

В основном омичи пострадали за минувшие выходные от собственных попыток приобрести товары и услуги на сайтах бесплатных объявлений. На уловку мошенников попался 22-летний житель Кировского округа — он решил посредством интернета снять в аренду квартиру. В переписке якобы с владельцами квартиры он перешел по ссылке, которую отправили ему для оплаты услуг аренды, ввел реквизиты карты для оплаты проживания и лишился 29 тысяч рублей — всей суммы, хранившейся на счете. По точно такой же схеме, с фишинговой ссылкой, у 40-летнего омича похитили 57 тысяч рублей при его попытке оплатить найденные на сайте объявления автомобильные колеса.

Немного банальнее произошло мошенничество, в котором пострадала 45-летняя жительница Центрального округа. Она также нашла в интернете объявление с заманчивой ценой на кондиционер. Женщина связалась с продавцом и по его просьбе перевела всю сумму — 18 тысяч рублей — за интересующий товар. После перевода денег «продавец» просто прекратил общение и заблокировал телефонный номер омички. А самая значительная потеря денежных средств случилась в Называевском районе. Пострадавшим стал 72-летний местный житель, которого «развели» по старой схеме: после выуживания обманом кода из смс, дедушку убедили в необходимости спрятать все его сбережения, в размере 113 тысяч рублей, на «безопасный счет».

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