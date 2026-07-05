«Он разбился!»: В Омской области 14-летний подросток на мотоцикле слетел в кювет

Садиться за руль мотоцикла можно только после достижения 18-ти лет и с соответствующими правами Фото: Ульяна МАХКАМОВА.

В Тарском районе 14-летний подросток разбился на мотоцикле. Юноша не справился с управлением и перевернулся в кювет. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области.

Сигнал об аварии поступил в дежурную часть полиции около 23:00. Инцидент произошел на 1-м километре автодороги Чекрушево — Ложниково. По предварительным данным ГИБДД, юный водитель не справился с управлением двухколесной техникой, в результате чего мотоцикл вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате падения подросток получил различные телесные повреждения. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь и доставили в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

За произошедшее придется отвечать взрослым. Сотрудники полиции уже привлекли мать несовершеннолетнего нарушителя к административной ответственности по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ. Кроме того, в отношении родителей начата проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка (статья 5.35 КоАП РФ). Сам мотоцикл, на котором передвигался подросток, изъят и помещен на специализированную штрафстоянку.

Правоохранительные органы регулярно напоминают, что управление мотоциклом или скутером требует наличия водительского удостоверения соответствующей категории, которое можно получить только с 16 лет. Передача транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления, а также отсутствие контроля со стороны родителей за досугом несовершеннолетних нередко приводит к трагическим последствиям на дорогах. Госавтоинспекция призывает взрослых хранить ключи от техники в недоступных для детей местах и разъяснять им смертельную опасность подобных «прогулок».

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