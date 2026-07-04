Погиб на месте: в Омской области при обгоне на трассе «БМВ» влетел в грузовик

Фото: УМВД по Омской области

В Калачинском районе 4 июля произошла смертельная авария на федеральной трассе. Об этом сообщило областное УМВД.

Пресс-служба ведомства уточнило, что само сообщение о ДТП пришло в дежурную часть в 14:40.

Инспекторы, прибывшие на место, предварительно установили, что водитель «БМВ», мужчина 1971 года рождения, проезжая по дороге «Челябинск-Новосибирск», в районе 890-го километра при выполнении обгона «не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1971 г.р».

В результате ДТП водитель «БМВ» от полученных травм умер на месте инцидента. Окончательно причины и обстоятельства аварии установят при проверке.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске водитель «Хендай» сбил молодого питбайкера.

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