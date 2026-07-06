«Смертность без операции достигает 42%»: омский травматолог рассказал об опасностях переломов шейки бедра

Пожилые люди находятся в группе риска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перелом шейки бедра остается одной из самых тяжелых и опасных травм для людей старшего возраста. При консервативном (безоперационном) лечении смертность таких пациентов в течение первого года может достигать 42%. О том, как омские хирурги спасают жизни, как распознать травму и уберечь близких от падений, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии стационара БСМП № 2 Алексей Горяев.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии стационара БСМП № 2 Алексей Горяев. Фото: минздрав Омской области

По словам травматолога, чаще всего катастрофа происходит банально — при падении с высоты собственного роста на бок. Главной причиной хрупкости костей является остеопороз (снижение плотности костной ткани) или метастатические поражения. Распознать такую травму можно по нескольким явным признакам:

Резкая боль в области тазобедренного сустава, которая часто отдает в пах или под колено;

Визуальное укорочение поврежденной ноги и неестественный разворот стопы наружу;

Невозможность встать на ногу и острая боль при любой попытке движения.

В таких случаях пациента с предварительным обезболиванием и шинированием конечности доставляет бригада скорой помощи. В приемном отделении БСМП № 2 диагноз подтверждают осмотром травматолога и рентгенографией, после чего следует немедленная госпитализация.

Несмотря на то, что у пожилых людей почти всегда есть «букет» сопутствующих заболеваний (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, деменция), в большинстве случаев им показано именно оперативное лечение. Перед вмешательством проводится углубленное обследование: ЭХО-КГ, дуплексное сканирование сосудов, осмотры терапевта, невролога, эндокринолога и анестезиолога для коррекции жизненно важных функций.

Современная хирургия предлагает два основных метода: остеосинтез (сопоставление и фиксация костных отломков стержнями) или эндопротезирование (полная замена сустава на искусственный).

«Проведенное оперативное лечение позволяет значительно уменьшить болевой синдром и облегчить уход за пациентами. В большинстве случаев в течение первых суток они начинают садиться в постели, а через 3-5 дней — передвигаться по палате при помощи ходунков», — отмечает Алексей Горяев.

Врачи подчеркивают, что главную роль играет профилактика. Чтобы выявить остеопороз до перелома, необходимо пройти денситометрию — быстрое и безболезненное исследование плотности костей. При выявлении проблем терапевт назначает кальций, витамин D и препараты, укрепляющие костную ткань.

Не менее важна и безопасность бытовой среды. Чтобы предотвратить падения, томичам рекомендуют:

-Убрать с пола провода и скользкие коврики;

-Обеспечить в квартире хорошее освещение;

-Сделать нескользящий пол и обязательно установить поручни в ванной комнате;

-Наблюдаться у невролога при частых головокружениях;

-Поддерживать регулярную посильную физическую активность.

Современные методы остеосинтеза и эндопротезирования позволяют омским хирургам ставить пожилых пациентов на ноги уже через несколько дней после тяжелейшего перелома шейки бедра, спасая их от смертельных осложнений.

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