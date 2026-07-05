Бесплатные концерты на Зеленом острове собирают тысячи омичей. Фото: Роман Макарьев

Главная сцена парка на Зеленом острове стала эпицентром музыкального праздника. Популярный белорусский исполнитель HOLLYFLAME дал масштабный бесплатный концерт, собравший тысячи поклонников и случайных гостей парка, которые хором подпевали артисту под шум Иртыша.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Владислав Лапай за последние годы стал одним из самых ярких и востребованных представителей восточноевропейской поп-сцены. Его романтичные и танцевальные треки регулярно занимают топы стриминговых сервисов, а клипы набирают десятки миллионов просмотров, делая артиста настоящим кумиром молодежи.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Вечерняя программа на открытом воздухе включила в себя абсолютные хиты, среди которых «Тону», «Красками», «Нежность» и «Половина меня». Энергетика артиста и профессиональный лайв-бэнд превратили набережную в огромную танцевальную площадку.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Корреспонденты «КП Омск» пообщались с омичами, которые пришли на концерт, чтобы узнать их впечатления:

Алина, 22 года: «Я специально приехала из Нефтяников, чтобы попасть на этот концерт. Атмосфера просто невероятная! Когда зазвучало "Тону, тону, я в глазах твоих тону", весь парк превратился в один большой караоке-хор. Очень круто, что такие звезды выступают у нас бесплатно, это настоящий подарок городу».

Дмитрий, 34 года, пришел с семьей: «Пришли с женой и дочкой-подростком просто погулять в выходной, а попали на полноценный фестиваль. Звук отличный, Владислав очень энергичный, постоянно общался с залом. Дочь в полном восторге, теперь требует включить его плейлист в машине по дороге домой».

Екатерина, 28 лет: «Это был идеальный летний вечер. Закат, свежий воздух, любимая музыка и тысячи счастливых людей вокруг. Такие мероприятия очень оживляют Омск и создают то самое настроение, за которым мы все и приходим в парк».

Концерт HOLLYFLAME стал одним из ключевых событий фестиваля «Лето "Вокруг света". Культурный код под открытым небом». Программа 2026 года реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Правительства Омской области и Министерства экономического развития РФ, делая качественную культуру доступной для каждого жителя региона.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Летний музыкальный марафон на Зеленом острове на этом не заканчивается. Организаторы уже анонсировали следующее громкое имя: 24 июля на главной сцене парка с большим сольным концертом выступит популярная группа IOWA (0+). Омичи и гости города смогут потанцевать под легендарные хиты «Улыбайся», «Маршрутка» и «Бьет бит». Вход на все мероприятия фестиваля остается свободным.

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