Уже ко вторнику столбики термометров вновь преодолеют отметку в +30 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Омской области продолжит отличаться переменчивым характером. По данным Обь-Иртышского УГМС, регион ожидает чередование кратковременных дождей, гроз и постепенное повышение температуры. Уже к середине недели атмосферные фронты покинут территорию, и в область вернется настоящий летний зной.

Воскресенье, 5 июля, пройдет при температуре +23…+28°. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Главную опасность будет представлять ветер: юго-западный с переходом на северо-западный, его порывы могут достигать 15–20 м/с. Ночью в отдельных районах возможны туманы.

В понедельник, 6 июля, характер погоды существенно не изменится. Сохраняется вероятность небольших дождей и гроз, ночью местами ожидаются туманы. Температурный фон останется комфортным: ночью +12…+17°, днем воздух прогреется до +24…+29°. Ветер северо-западный и северный (4–9 м/с), днем порывы до 12 м/с.

Осадков станет значительно меньше во вторник, 7 июля— существенных дождей не прогнозируется. Ветер сменится на северный и северо-восточный (3–8 м/с ночью и до 12 м/с днем). Именно в этот день начнется новая волна потепления: при переменной облачности дневная температура составит +26…+31°.

Летняя погода в Западной Сибири традиционно отличается высокой динамикой из-за частой смены воздушных масс и прохождения атмосферных фронтов. Синоптики и спасатели напоминают омичам о необходимости соблюдать осторожность во время гроз и шквалистого ветра. В дни с порывами до 15–20 м/с не рекомендуется парковать автомобили под старыми деревьями и рекламными конструкциями, а пешеходам следует обходить стороной линии электропередач. Водителям стоит быть предельно внимательными за рулем из-за ухудшения видимости и эффекта аквапланирования на мокрой трассе.

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