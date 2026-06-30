«Заманили золотым слитком»: в прокуратуре Омской области рассказали подробности резонансного дела об убийстве студента

Фото: скриншот видео прокуратуры Омской области из Куйбышевского суда, где решался вопрос о мере пресечения

В прокуратуре Омской области рассказали о возможных мотивах и личностях шестерых подозреваемых в убийстве омского студента-историка одного из омских вузов. Напомним, тело 20-летнего парня было найдено в Омске несколько дней назад, до этого его с 20 июня безуспешно искали родные. В числе фигурантов — шестеро знакомых погибшего от 20 до 25 лет. Все они по решению суда на два месяца отправились в СИЗО. Подробности — в материале КП-Омск.

Проявлял настойчивость или был должен денег?

«Все подозреваемые официально нигде не работают и не учатся. Практически все подозреваемые приехали в Омск из других регионов: Ставрополья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Единственное исключение в этой группе – 20-летняя омичка. По версии фигурантов, в Омск они приехали в гости к ней, сняли в нашем городе квартиру. С потерпевшим студентом они были знакомы по интернету», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Омской области Егор Чуянов.

Именно эта девушка-омичка якобы и стала яблоком раздора. Как она заявила на следствии, погибший парень якобы проявлял к ней повышенное и навязчивое внимание. Девушка пожаловалась своим друзьям, те решили ухажера убить. Правда, остальные пятеро подозреваемых придерживаются другой версии. По их словам, потерпевший должен был им крупную сумму денег. Он обещал вложить деньги в выгодный проект. Но поверившие ему «инвесторы», мол, не получили не только прибыли, но и своих кровных. Так что истинные мотивы еще предстоит установить следствию.

«Сама не убивала, но подыскала место»

Как рассказал Егор Чуянов непосредственно в убийстве омичка участия не принимала. Именно это обстоятельство она просила учесть суд и не назначать ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако ее тоже отправили в СИЗО.

«Именно она как местная жительница, знавшая Омск, заранее подыскала пустырь, куда сначала заманили, а затем убили потерпевшего. На встречу его позвали под предлогом передачи золотого слитка», — прокомментировал Чуянов.

К преступлению группа подготовилась заранее. Купили строительный скотч, большие мусорные пакеты, приготовили нож. Когда студент явился на встречу, его повалили, заклеили скотчем руки и ноги…Он умер от нескольких ножевых ранений в шею и грудь. Тело убийцы завернули в мусорные пакеты и бросили в яму у заброшенного здания.

Что грозит за убийство?

Всем шестерым предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, предусмотренное по ней УК РФ — пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие ведет СУ СКР по Омской области.

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