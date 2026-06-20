Хороший лоу-кик принес Шлеменко в Омске трудную победу над болгарином

Фото: Антон Попурей

В Омске 19 июня впервые прошел бойцовский турнир лиги АСА. Для самой лиги это уже 204-й вечер поединков, в нашем городе его местом проведения стала «G-Drive Арена».

Событие посетили губернатор Виталий Хоценко и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков (его визит в Омск как Культурную столицу России связан с церемоний вручения премии «Золотая маска» 20 июня).

«Как мы планировали, так и получилось, сегодня лига АСА в Омске проводит первый турнир, и это здорово, потому что это одна из самых уважаемых лиг в стране и в мире. Смешанные единоборства в Омске любят, этим видом спорта занимается много мальчишек, потому что это сила, уважение к сопернику, патриотизм. Омск – это еще и Культурная столица 2026 года, завтра с Владимиром Львовичем Машковым мы будем открывать «Золотую маску», вручать театральную премию», — высказался в своей речи к зрителям Хоценко.

«Единоборства и театр – очень близкие понятия, это искусство, которое требует воли, таланта, мастерства, требует личности, которая выходит и на сцену, и сюда, на ковер. Я понимаю, сколько нужно вложить труда, чтобы доказать, что человек может многое, а иногда невозможное, воодушевить, вдохновить. Поэтому прежде всего хочу пожелать вам всем успеха. Удача нужна неподготовленным, вам нужен успех», — добавил Владимир Машков.

Главным событием тут стал дебют в ACA одного из самых известных и титулованных бойцов России, омича Александра Шлеменко. Он возглавил и турнир поединком против болгарского нокаутера Николы Дипчикова и одержал победу в своем привычном стиле, сообщила пресс-служба областного минспорта.

Победа не далась Александру легко, его соперник жестко прессинговал и наносил тяжелые удары. Но во втором раунде «Шторму» удалось вовремя реализовать лоу-кик, повалить оппонента и провести удушающий прием.

«У меня была огромная ответственность. Всем спасибо, я очень рад, что я выиграл и финишировал его. Никола Дипчиков – это опасный боец, старожил лиги АСА. Спасибо Владимиру Машкову, спасибо Виталию Павловичу, что приглашает таких гостей в Омск, для меня большая честь выступать для вас и еще большая честь, что мне удается побеждать», — прокомментировал бой наш спортсмен.

В главной программе состоялся поединок и еще одного омича, Алексея Шуркевича, его соперником был Черси Дудаев из Грозного. Противостояние двух сильных атлетов продлилось почти два раунда. Шуркевич одержал волевую досрочную победу техническим нокаутом.

«В Омске есть замечательная школа единоборств «ШТОРМ», основанная Александром Павловичем Шлеменко. Он своим титаническим трудом проложил путь, чтобы лига АСА сегодня оказалась здесь. Ему за это огромная благодарность. Также огромное спасибо правительству Омской области, Виталию Павловичу Хоценко, Ивану Андреевичу Колеснику за то, что они встретились с руководством лиги АСА и нашли точки соприкосновения. Огромное спасибо Магомеду Бибулатову, Асланбеку Бадаеву. К поединку с Черси Дудаевым я готовился вместе с Александром Шлеменко, и мы с ним проводили очень жесткие спарринги, кость в кость рубились, за что ему огромное спасибо», — отметил уже Шуркевич.

В еще одном важном бою встретились два топовых тяжеловеса, Евгений Гончаров и Хадис Ибрагимов. Для Гончарова это возвращение в лигу спустя два года. Встреча шла три полных раунда, была не слишком зрелищной, но очень напряженным. Итог — единогласное решение арбитров о победе Гончарова.

Отметим и предварительную программу, где бились еще два омича. Оганес Восканян провел трехраундовую встречу с Николаем Алексахиным, где единогласным решением победу одержал его оппонент. А Вячеслав Свищев противостоял Эльдару Мунапова и уступил ему, в первом раунде пропустив удушающим приемом.

Ранее мы писали, как Александр Шлеменко поделился ожиданиями от своего боя на этом турнире.

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