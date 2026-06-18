Житель Омской области зверски расправился со знакомой и ждет суда

Место преступления. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Житель Таврического района пойдет под суд за зверскую расправу над знакомой.В ходе конфликта на почве алкоголя он нанес женщине 8 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Подробности рассказали в прокуратуре Омской области.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Таврического района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи сто пятой Уголовного кодекса Российской Федерации, и направляется в суд для рассмотрения дела по существу.

По версии следствия, трагедия произошла в марте текущего года. Обвиняемый и 35-летняя хозяйка квартиры совместно распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших неприязненных отношений мужчина схватился за нож и нанес женщине не менее восьми ударов в область шеи. Несмотря на экстренное вмешательство медиков, пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Санкция статьи сто пятой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Уголовное дело уже направлено в Таврический районный суд для рассмотрения по существу.

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