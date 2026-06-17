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Общество17 июня 2026 14:45

Без туалета и питания: дикими условиями обучения омских школьников заинтересовались в Москве

Из-за затянувшегося ремонта школы в селе Солнцевка Исилькульского района, дети обучаются в холоде, голоде и без элементарного санузла
Вадим Андреев
Теперь вопросом обеспечения школьников из Омской области человеческими условиями получения образования, занимается Александр Бастрыкин.

Теперь вопросом обеспечения школьников из Омской области человеческими условиями получения образования, занимается Александр Бастрыкин.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин вынужден заниматься вопросом обеспечения школьников из Омской области человеческими условиями получения образования. Дети из села Солнцевка Исилькульского района уже второй год учатся в холоде, голоде и без элементарного санузла.

На жуткие условия обучения их детей пожаловались в интернет-приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина жители села Солнцевка Исилькульского района. В связи с тем, что в январе 2024 года в местной школе начался капитальный ремонт, заведение было закрыто, а дети временно переведены на обучение в помещение, совершенно необорудованного для проведения занятий. Ситуация приняла характер критической после того, как в июне 2025 года ремонт — по установленному плану — не был завершен. Дети этой школы уже два года вынуждены проходить школьную программу в холодном помещении, без организованного питания и, даже, без элементарного туалета. Многочисленные обращения родителей в различные омские инстанции результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об этой вопиющей ситуации, а также принимаемых мерах к реализации прав несовершеннолетних на доступное образование. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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