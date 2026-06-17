Без туалета и питания: дикими условиями обучения омских школьников заинтересовались в Москве

Теперь вопросом обеспечения школьников из Омской области человеческими условиями получения образования, занимается Александр Бастрыкин. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин вынужден заниматься вопросом обеспечения школьников из Омской области человеческими условиями получения образования. Дети из села Солнцевка Исилькульского района уже второй год учатся в холоде, голоде и без элементарного санузла.

На жуткие условия обучения их детей пожаловались в интернет-приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина жители села Солнцевка Исилькульского района. В связи с тем, что в январе 2024 года в местной школе начался капитальный ремонт, заведение было закрыто, а дети временно переведены на обучение в помещение, совершенно необорудованного для проведения занятий. Ситуация приняла характер критической после того, как в июне 2025 года ремонт — по установленному плану — не был завершен. Дети этой школы уже два года вынуждены проходить школьную программу в холодном помещении, без организованного питания и, даже, без элементарного туалета. Многочисленные обращения родителей в различные омские инстанции результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об этой вопиющей ситуации, а также принимаемых мерах к реализации прав несовершеннолетних на доступное образование. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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