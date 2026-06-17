Омская школьница передала почти 3 млн рублей семейных накоплений мошенникам

Под влияние киберпреступников попала 17-летняя жительница Кировского округа, передавшая курьеру мошенников все семейные накопления. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Об очередном факте телефонного мошенничества со значительным ущербом рассказали в омской полиции. Под влияние киберпреступников попала 17-летняя жительница Кировского округа, которая по итогу отдала курьеру мошенников все семейные накопления.

Обман 17-летней омской школьницы начался со встречи с незнакомым обаятельным пареньком, который предложил девушке с помощью телефона отсканировать QR-код. Взамен молодой омичке была обещана скидка в размере 15% на цветы в одном из популярных цветочных магазинов Омска. Однако, сканирование принесло беду — мошенники получили с помощью QR-кода доступ к телефону школьницы и начали звонить ей с различными угрозами, представляясь «сотрудниками» правоохранительных органов.

Школьница безоговорочно поверила звонящим незнакомцам. По их требованию она ничего не сообщала родителям и оставалась на связи с преступниками в круглосуточном режиме. Под предлогом уголовного наказания, которое якобы грозило ее родителям, молодую омичку заставили провести в своей квартире видеообыск: школьница по требованию «следователя» включила видеокамеру и искала в своей квартире тайники, где могли быть спрятаны деньги. По итогу этих действий были найдены все родительские сбережения в размере 2 975 000 рублей. Эти деньги запуганная и психологически сломленная школьница передала приехавшему курьеру. Спустя короткое время пропажу денег обнаружил 58-летний отец девушки, и выяснив подробности их исчезновения, отправился с дочерью писать заявление в полицию.

Полицейские сумели с помощью городских видеокамер вычислить курьера. Им оказался ровесник обманутой девушки — 17-летний омич, который согласился заработать легкие деньги по предложению, поступившему ему в одном из мессенджеров. На данный момент юноша задержан, забранные у девушки деньги у него не нашли — он их передал пока неустановленному лицу, получив свое вознаграждение за «работу». Еще одним «вознаграждением» для курьера стало возбужденное против него уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь его ждет тюремный срок — до 10 лет тюрьмы, а также обязательство выплатить семье все украденные у них деньги. На данный момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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