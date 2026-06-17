Омичка заказала препараты для похудения, но получила условный срок

Фото: прокуратура Омской области

Приговор 20-летней местной жительнице огласил Октябрьский районный суд Омска. Фигурантку признали виновной по части 1.1 статьи 226.1 УК Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе судов региона, омичка заказала из Кыргызстана препараты для снижения веса, содержащие сибутрамин. Его оборот в РФ ограничен. Посылка была отправлена без необходимых разрешений. В итоге было изъято более 10 граммов вещества.

Вину девушка признала полностью. Суд назначил ей 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.

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