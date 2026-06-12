Парад национальностей собрал две тысячи участников на проспекте в Омске

Участники Парада национальностей с государственными флагами шествуют по Любинскому проспекту в центре Омска. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Парад национальностей собрал две тысячи участников на Любинском проспекте в рамках празднования Дня России. Торжественные мероприятия стартовали на площади Победы, где собрались местные жители, студенты и гости города.

Праздник учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете, а текущий год по президентскому указу проходит под эгидой единства народов.

Глава региона поприветствовал участников Форума приграничных территорий и отметил важность сохранения традиций. «День России объединяет миллионы жителей нашей большой страны. Нас связывают любовь к Родине, уважение друг к другу и стремление сохранять дружбу между народами. Особенно важно передать эти ценности молодому поколению, чтобы они оставались основой нашего общего будущего», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий добавил, что великая держава формируется не только наследием предков, но и ежедневным трудом нынешних поколений.

Колонна с государственными флагами и национальными штандартами прошла по главной пешеходной улице. В рамках фестиваля «Россия — это мы!» развернулись шесть сценических площадок. Гости посетили Славянский, Тюркский, Восточный и Западный городки, где познакомились с народными ремеслами и традиционными играми. Ярмарка декоративно-прикладного творчества объединила более ста мастеров, предлагающих изделия ручной работы и мастер-классы. Дополняют атмосферу гастрономические зоны с блюдами национальных кухонь.

Организация массовых мероприятий осуществляется в строгом соответствии с федеральным законодательством о собраниях и митингах, а правоохранительные органы обеспечивают общественный порядок на всех локациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске Госстройнадзор потребовал законсервировать недострой отеля «Хилтон»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru