В Омске Госстройнадзор потребовал законсервировать недострой отеля «Хилтон»

Фото: Юрий Сафонов

Омский региональный Госстройнадзор подал иск с требованием законсервировать недостроенный отель «Хилтон» в районе телецентра. Инстанцией разбирательств стал областной арбитражный суд.

Адресатом иска стала компания «Л-Финанс», которая строила здание, получив права на него от первого застройщика.

В карте дела в системе «Электронное правосудие» уточнено, что суд принял заявление к производству. Сторонам предложили не позднее 22 июня предоставить все необходимые материалы. Предварительное заседание назначено на 24 июня.

Строительство гостиницы в самом начале проспекта Мира началось в 2007 году, его вела компания «Трест-5». Однако возведение в итоге становилось из-за кризиса 2008 года.

Объект несколько раз пытались вписать в сеть отелей международной сети «Хилтон». В 2020 году его выкупило ООО «Л-Финанс». Гостиницу хотели достроить к молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали провести в Омске в конце 2022-го и начале 2023 года. Но работы не возобновились. Ныне готовность здания составляет 73%.

В феврале 2024 года областной арбитраж признал «Л-Финанс» банкротом. В июне того же года Восьмой арбитражный суд изъял у компании недострой через продажу с публичных торгов, которые должен был провести городской департамент имущественных отношений.

Изначально здание выставили на продажу за 132,5 млн рублей, но «Л-Финанс» посчитал стоимость завышенной и обратился в суд за переоценкой. Арбитраж установил новую цену в 36,9 млн. Но продать недострой до сих пор так и не получилось.

В июне прошлого года Госстройнадзор уже требовал через суд консервацию объекта, но дело не было рассмотрено, так как ведомство не обеспечил явку своих представителей. После проверки 29 октября надзор потребовал у «Л-Финанс» устранить нарушения до 29 января текущего года. В том числе нарушения были в том, что здание не охранялось, на территорию стройки могли попасть посторонние люди. 18 февраля выяснилось, что ничего не устранено. Арбитражный суд оштрафовал владельцев гостиницы на 50 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что этот же самый недострой создает угрозу ДТП.

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