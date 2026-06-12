У природы нет плохой погоды, особенно летом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная жара и ливни ожидаются в Омской области в ближайшие дни, сообщает гидрометцентр. Жителям региона следует подготовиться к резким переменам в атмосфере, которые затронут планы на праздничные мероприятия и отдых на открытом воздухе.

В пятницу, двенадцатого июня, столбики термометров поднимутся до плюс двадцати восьми градусов. Синоптики допускают небольшой дождь, который временно смягчит зной. Однако уже в субботу, тринадцатого июня, температурный фон немного снизится до плюс двадцати шести градусов, а небо над городом затянут тучи. На смену сухой погоде придут обильные осадки и грозы с порывами ветра до восьми метров в секунду, которые потребуют от омичей особой осторожности на улицах.

В воскресенье, четырнадцатого июня, атмосферные фронты отступят, и жара вернется с новой силой. Воздух прогреется до двадцати девяти градусов тепла, а к середине недели, восемнадцатого июня, ожидается пик летнего зноя с температурой до тридцати градусов выше нуля. Осадков в эти дни не ожидается, однако высокая температура создаст дополнительные неудобства для автомобилистов и пешеходов.

Экстремальные погодные условия требуют от граждан соблюдения мер предосторожности. Во время грозы жителям рекомендуется избегать нахождения под высокими деревьями и металлическими конструкциями, а в условиях аномальной жары необходимо соблюдать питьевой режим и не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами. Межведомственное взаимодействие между гидрометцентром и региональным управлением МЧС позволяет своевременно оповещать население о неблагоприятных явлениях и координировать действия экстренных служб в рамках федерального и регионального законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Соблюдение правил безопасности при экстремальных погодных условиях является критически важным для сохранения жизни и здоровья граждан. Спасатели призывают местных жителей быть предельно внимательными на улицах и на дорогах, чтобы избежать непоправимых трагедий.

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