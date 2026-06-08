В Омской области засекретили данные о рождаемости и смертности населения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Численность населения Омской области снижается. Такие выводы можно сделать из доклада Управления Роспотребнадзора по Омской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Омской области в 2025 году». Однако часть сведений о рождаемости и смертности, предоставленных для анализа Роспотребнадзору Федеральной службой государственной статистики, оказалась засекречена.

Некоторые цифры в докладе все же остались. По данным на 1 января 2025 года, в регионе проживает 1 805 806 человек. На сегодняшний день в Омской области живут 1 336 612 горожан (73% от общего числа) и 469 194 селянина (27%).

При этом за последние три года (с 2023 по 2025 год) область потеряла 26 258 жителей. Убыль коснулась и городов, и сел. Сельское население сократилось на 13 708 человек, городское — на 12 550. В среднем каждый год количество жителей области уменьшается на 0,7%. При этом на селе тенденция заметнее — минус 1,5% в год, тогда как в городах Омской области — лишь минус 0,4%.

С 2011 по 2016 год в регионе рождалось больше людей, чем умирало. Но последние семь лет ситуация изменилась. В 2023 году, по официальным данным, на каждую тысячу жителей приходилось 8,3 родившихся и 13,1 умерших. Проще говоря, смертность превысила рождаемость на 4,8 человека на тысячу.

А вот что происходило с показателями рождаемости и смертности далее, узнать не получится — в соответствующих графах таблицы стоят прочерки. Как говорится в пояснении Роспотребнадзора к этому пробелу, «данные о рождаемости и смертности в 2024 году предоставлены Федеральной службой государственной статистики по Омской области только для служебного пользования и не могут быть обнародованы».

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области стало меньше качественной воды

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