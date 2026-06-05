Птичку жалко: в Омской области запретили к ввозу 35 попугаев

Сотрудники Россельхознадзора в Омской области пресекли контрабанду декоративных птиц на границе с Казахстаном. Инцидент произошел 5 июня 2026 года в контрольном пункте «Исилькульский» при досмотре пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Петропавловск — Омск.
Внутри салона инспекторы обнаружили гражданина Российской Федерации, который перевозил 35 попугаев так называемой «ожереловой» породы. При этом все необходимые ветеринарные документы на пернатых были оформлены не в стране отправления, Казахстане, а в Республике Узбекистан. Этот факт сразу вызвал подозрение у специалистов.
Как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, с 2017 года на территории России действуют временные ограничения на ввоз экзотических животных и птиц именно из Узбекистана. Мера была введена из-за неоднократных попыток нелегальных поставок, которые фиксировали в разных субъектах федерации. Поэтому любые партии попугаев, происходящие из этой страны, автоматически оказываются под запретом.
По итогам проверки весь груз — 35 живых птиц — развернули и отправили обратно к месту их первоначальной погрузки. Самого нарушителя привлекли к административной ответственности по соответствующей статье.
Этот случай — не единичный эпизод, а лишь часть системной работы службы. В Управлении Россельхознадзора уточнили, что всего с начала 2026 года при контроле перемещения товаров через омский участок госграницы выявлено 65 нарушений.
За это время инспекторы задержали почти 275 тонн продукции и сырья животного происхождения, а также 131 голову сельскохозяйственной и декоративной птицы Среди изъятого — суточные цыплята, фазаны, голуби и все те же попугаи. В итоге на территорию России возвращено 28 партий общим весом 11 тонн и 95 голов птицы, а на территорию соседнего Казахстана — 37 партий: 263 тонны и 36 декоративных пернатых. Контроль в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска ведется в круглосуточном режиме.
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