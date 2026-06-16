Суд обязал компанию такси выплатить омичке 600 тысяч рублей за травмы в аварии

По вине водителя такси молодая омичка серьезно пострадала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске завершился судебный спор между 24-летней омичкой и сервисом заказа такси: областной суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Максим-Центр» компенсации морального вреда и штрафных санкций на общую сумму 600 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, в декабре прошлого года женщина воспользовалась услугами такси и находилась в салоне автомобиля «Chevrolet Nika». Водитель двигался по второстепенной дороге — по улице Почтовая — и при выезде на нерегулируемый перекресток с улицей Пушкина не уступил дорогу машине марки «Mercedes Benz», двигавшейся по главной. В результате столкновения пассажирка получила множественные повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Истица обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба. В ходе разбирательства суд первой инстанции определил надлежащим ответчиком именно ООО «Максим-Центр», поскольку договор перевозки был заключен через мобильное приложение этой компании, и именно она несет ответственность за безопасность пассажира. С учетом позиции прокуратуры Ленинского округа, поддержавшей требования потерпевшей, суд постановил взыскать с фирмы 600 тысяч рублей, включив в эту сумму как компенсацию нравственных и физических страданий, так и штраф за отказ добровольно удовлетворить претензию потребителя.

Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в апелляционном порядке, оспаривая как доказанность своей вины, так и размер назначенной выплаты. Однако прокуратура, участвовавшая в заседании областного суда, настаивала на том, что определенная сумма адекватно отражает тяжесть пережитых пострадавшей страданий. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда признала доводы надзорного ведомства убедительными и отклонила апелляционную жалобу, подтвердив решение нижестоящей инстанции в полном объеме.

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