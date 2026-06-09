Омская прокуратура вынуждена активно заниматься ремонтом сельских дорог

Только после вмешательства сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в городе Калачинске появилась качественная дорога. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нестандартной для своего профиля новостью, поделились сотрудники прокуратуры Омской области. Ведомство опубликовало фотографию дороги прекрасного качества, которую калачинские чиновники отремонтировали только после принятия мер прокурорского реагирования.

Качественный ремонт дорог в Омской области теперь, как выяснилось, зависит еще и от работы омских правоохранителей. Сегодня, 9 июня, в официальном канале прокуратуры Омской области, появилась информация о прямом содействии ведомства в ремонте дороги в городе Калачинск. Для того, чтобы он состоялся, пришлось подключиться Управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу с привлечением прокуратуры Омской области.

Фотографию замечательно отремонтированной дороги с гордостью публикует официальный канал Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Фото: Управление Генпрокуратуры России по СФО

С проблемой в прокуратуру обратились коллективным письмом сразу несколько детей-сирот, которым были предоставлены жилые дома на территории города Калачинска, где отсутствовали надлежаще обустроенные автомобильные дороги на улице Антонины Артемьевой. Сотрудниками правоохранительного ведомства было подтвержден факт размытие грунтовых дорог, что затрудняло свободный проход и проезд омичей к жилым домам и иной инфраструктуре. И только после принятых мер прокурорского реагирования, калачинские чиновники нашли возможность завершить строительство автомобильной дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области снова горит скандально известная большая свалка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru