Из-за инфекционных заболеваний омичей экономика потеряла 12, 5 млрд рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора опубликовало на своем сайте госдоклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области в 2025 году», один из разделов которого посвящен инфекционнным заболеваниям. Согласно документу, 2025 году жители Омской области перенесли в общей сложности 459 236 случаев инфекционных заболеваний. Экономический ущерб от них составил 12,5 млрд рублей.

Болеют омичи заметно меньше, чем годом ранее, когда насчитывалось 528 тысяч обращений. Специалисты Управления Роспотребнадзора отмечают: по сравнению с усредненными показателями за прошлые годы заболеваемость снизилась почти на 17%, а в сравнении с 2024-м — в 1,14 раза. Большая часть всех недугов по прежнему приходится на грипп и острые респираторные инфекции. При этом и их уровень оказался на 12% ниже среднемноголетней нормы.

Экономика региона тоже чувствует последствия каждой вспышки. По предварительным подсчетам ведомства, ущерб только от самых распространенных инфекций (без учета туберкулеза, ВИЧ и хронических гепатитов) превысил 12,5 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2024 м эта сумма составляла около 15,3 миллиарда, а в 2023 м — более 16,4 миллиарда. Самый тяжелый удар по кошельку нанесли болезни органов дыхания — они «потянули» на 10,3 миллиарда рублей. Далее идут ветряная оспа (больше 653 миллионов), последствия коронавируса (около 490 миллионов), а также кишечные инфекции с неустановленными возбудителями, ротавирус и даже укусы, ослюнения и царапины от животных. В списке наиболее затратных болезней также оказались сальмонеллез, грипп, скарлатина, коклюш, клещевой боррелиоз и гепатиты А, В и С.

В Роспотребнадзоре уже сделали прогноз на 2026 год: ожидаемый показатель заболеваемости составит примерно 30 тысяч случаев на каждые 100 тысяч населения. Власти призывают омичей не забывать о профилактике — особенно в сезон подъема простуд.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области засекретили данные о рождаемости и смертности населения

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