В Омске арбитраж оштрафовал маслосыркомбинат на 700 тысяч за кишечную палочку

Омский производитель не впервые попался на нарушениях Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Омский арбитраж вынес решение в отношении одного из крупных региональных производителей молочной продукции. ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский» признано виновным в серии нарушений технических регламентов. Соответствующее постановление суд вынес 29 мая 2026 года на основании материалов, предоставленных региональным управлением Роспотребнадзора.

Из материалов проверки следует, что специалисты ведомства провели лабораторные исследования нескольких видов продукции предприятия. В поле зрения попали сметана, питьевое молоко и творог. В образцах эксперты обнаружили отклонения от обязательных требований. В частности, выявлено несоответствие заявленного состава фактическому, что дало основания подозревать фальсификацию. Кроме того, в продуктах нашли бактерии группы кишечной палочки — прямой показатель нарушения санитарных норм.

Ещёеодним тревожным сигналом стало присутствие в пробах консервантов — сорбиновой и бензойной кислот. На потребительской упаковке эти добавки указаны не были, что является грубым нарушением прав покупателей на достоверную информацию. Помимо этого, инспекторы зафиксировали проблемы с маркировкой и несоблюдение условий хранения пищевых добавок на самом предприятии.

В суде пришли к однозначному выводу: подобные действия могли создать реальную угрозу жизни и здоровью граждан, приобретавших продукцию комбината. По итогам разбирательства организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 700 тысяч рублей.

Справка

ООО «Маслосыркомбинат „Тюкалинский“» работает на рынке с 2006 года и базируется в городе Тюкалинске. Согласно открытым данным, генеральным директором и основным владельцем (80 процентов уставного капитала) является Александр Чернявский. Оставшиеся 20 процентов принадлежат Оксане Сорокиной. Несмотря на выявленные нарушения, финансовые показатели предприятия остаются внушительными: по итогам 2025 года выручка комбината достигла 4,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила почти 72 миллиона рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что омский Россельхозцентр предупредил аграриев о вспышке ржавчины на горохе

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