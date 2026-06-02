«Зато дали грамоту!»: строители омского моста опять пожаловались на проблему с деньгами

Омич сообщил, что кроме перебоев с зарплатой, существует проблема с материалами для ремонта. Фото: t.me/shelest_sn

Об очередной проблеме с выплатой заработной платы работникам, ремонтирующим мост имени 60-летия ВЛКСМ, рассказал омич в одной из омских социальных сетей. Мужчина пожаловался на отсутствие окончательного расчета после его увольнения и рассказал о проблемах на объекте.

«На данный момент я уже, как 2 недели бывший работник компании ООО «СтройТраст». Расчет после увольнения на данный момент я еще не получил. Естественно, в трудовую инспекцию жалобы написаны, но реакции пока никакой. Сейчас работники уже увольняются массово — останутся одни пенсионеры, которые сюда еще устраиваются. Помимо официальной информации о долгах компании, присутствует и такая, как невыплата отпускных работникам, задолженности за запчасти, ГСМ и т.д. Люди просто ходят на работу для галочки. Материалы последние 2 месяца никакие не подвозят для ремонта, короче говоря — темный лес. В офисе компании говорят просто, денег нет и в ближайшее время не ждите», — говорится в сообщении паблика «Аварийный Омск» мессенджера МАХ.

Кризисную ситуацию на стратегическом объекте подтвердили и другие пользователи социальной сети:

«Подписчик не обманывает. Действительно, за 2 месяца ни куска железа не привезли, а сейчас еще и сварщиков хотят отправить за свой счет, якобы нет для них работы», — поделился своим мнением омич по имени Валерий.

«Все верно пишут. У меня там друг работает. Статья — 100% правда», — написал пользователь по имени Андрей.

А еще один житель Омска добавил, что он тоже уволился, и по расчетному листу ему отдали только половину заработанных денег. «Зато мне дали благодарственное письмо от правительства Омской области!» — с юмором подытожил свой текст омич с ником Dtnis.

Напомним, что проблема с невыплатой зарплаты строителям, осуществляющим ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, периодически появляется в омском информационном пространстве. В феврале КП-Омск также сообщала о том, что ремонтники в очередной раз пожаловались в социальных сетях на невыплату зарплат.

