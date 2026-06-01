В Кормиловке под Омском вспыхнула свалка на трех га, к работе привлекли 12 машин

Фото: аккаунт Амангельды Мендубаева во «ВКонтакте»

Накануне, 31 мая, глава Кормиловского района Амангельды Мендубаев сообщил о возгорании на полигоне временного размещения ТКО в поселке Кормиловка. Стихия разыгралась почти на трех га. На месте ЧП власти организовали штаб по тушению.

К работе привлекли 12 единиц спецтехники, удалось справиться с огнем на площади более одного га. Местным жителям порекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать марлевые повязки или влажные ткани для защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки, включить кондиционер. При ухудшении самочувствия порекомендовали обращаться к врачам.

В тот же день в Знаменке горел гараж. Закоптились его стены, повредилась и после была разобрана кровля на площади 32 квадратных метра. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС, использовали две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что в Тарском районе ликвидировали лесной пожар на площади 400 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калачинске 30 мая полностью выгорело заброшенное здание

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru