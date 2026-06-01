В Кормиловке под Омском вспыхнула свалка на трех га, к работе привлекли 12 машин

Накануне, 31 мая, глава Кормиловского района Амангельды Мендубаев сообщил о возгорании на полигоне временного размещения ТКО в поселке Кормиловка. Стихия разыгралась почти на трех га. На месте ЧП власти организовали штаб по тушению.
К работе привлекли 12 единиц спецтехники, удалось справиться с огнем на площади более одного га. Местным жителям порекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать марлевые повязки или влажные ткани для защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки, включить кондиционер. При ухудшении самочувствия порекомендовали обращаться к врачам.
В тот же день в Знаменке горел гараж. Закоптились его стены, повредилась и после была разобрана кровля на площади 32 квадратных метра. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС, использовали две единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что в Тарском районе ликвидировали лесной пожар на площади 400 га.
В Калачинске 30 мая полностью выгорело заброшенное здание
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru