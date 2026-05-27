В Омской области с маршрутов сняли два автобуса с неисправными тормозами

Сотрудники ГИБДД сняли с рейсов оба ТС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции Омской области в ходе профилактических рейдов выявили два грубых нарушения правил эксплуатации пассажирского транспорта. В обоих случаях автобусы имели серьезные неисправности тормозной системы, что создавало прямую угрозу жизни людей.

Первый инцидент произошел на 146-м километре трассы Омск — Муромцево. Инспекторы остановили пассажирскую ГАЗель под управлением водителя 1954 года рождения. Во время проверки выяснилось, что у транспортного средства, в котором находились люди, полностью отказала тормозная система. Автобус был отправлен на штрафстоянку, а на водителя составлен протокол по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ.

Второй случай зафиксирован в Омске на улице Романенко. Там был остановлен автобус НефАЗ с пассажирами. Осмотр показал, что тормозная система также неисправна. Кроме того, у водителя отсутствовала диагностическая карта, подтверждающая прохождение технического осмотра. Нарушитель привлечен к ответственности по двум статьям КоАП РФ, транспортное средство эвакуировано.

Госавтоинспекция напоминает: выпускать на линию пассажирский транспорт с неисправными тормозами, рулевым управлением или без действующего техосмотра категорически запрещено. Ведомство призывает перевозчиков тщательнее следить за техническим состоянием автопарка, а пассажиров — обращать внимание на безопасность транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Омске за один час были задержаны два нелегальных автобуса, работавших без соответствующих разрешений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За обман омских пенсионеров пойдет под суд жительница Новосибирска

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru