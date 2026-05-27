За обман омских пенсионеров пойдет под суд жительница Новосибирска

К уголовному делу молодую жительницу Новосибирска привело желание найти высокооплачиваемую подработку.

За причастность к четырем фактам обмана омских пенсионеров в Центральном суде Омска будут рассматривать уголовное дело, заведенное на 23-летнюю жительницу Новосибирска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

К уголовному делу молодую жительницу Новосибирска привело желание найти высокооплачиваемую подработку. С этой благородной целью дама нашла в интернете в октябре 2025 года предложение от некой компании, называвшейся «Антикварный подряд». Женщине предложили работу курьера, который должен был забирать некие «ценные грузы» в Омской области. Как сообщили омские полицейские, проводившие допрос женщины, она осознавала противоправный характер «работы», но согласилась на предложенные условия. На протяжении двух недель жительница Новосибирска забирала деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых омичей, а также у жителей Барнаула и Горно-Алтайска. Суммы варьировались от 150 тысяч до 1,2 млн рублей.

Незаконный бизнес закончился для «курьерши» в Омской области. Сотрудники местного уголовного розыска задержали фигурантку на автозаправочной станции по пути в Новосибирск, куда она возвращалась с крупной суммой, похищенной у 69-летней омички. В ходе личного досмотра изъято 240 купюр номиналом 5 000 рублей. Впоследствии деньги возвращены потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Омска. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Почта: egenia.demina@phkp.ru