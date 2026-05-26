Дачные воры: как омичам обезопасить свое имущество садовом участке

Портрет дачного вора последние несколько лет не меняется Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Начало лета традиционно становятся временем массового выезда омичей из душных квартир на свежие участки. Для большинства это долгожданный отдых на природе, работа в огороде, но для любителей легкой наживы сезон открытой дачной двери — весомый соблазн для совершения преступления. Подполковник полиции, начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД по Омской области Вячеслав Горст в интервью корреспонденту «КП-Омск» привел статистику о криминогенной обстановке в садоводческих товариществах региона. Вопреки стереотипам о тотальной незащищенности загородного имущества, доля преступлений в СНТ составляет всего 0,6% от общего числа правонарушений в области.

География дачной преступности

Как рассказал Вячеслав Горст, за прошедший год на территории всех садоводческих некоммерческих товариществ Омской области было зарегистрировано всего 116 преступлений, а подавляющее большинство из которых (68%) — кражи. Чаще всего такие преступления фиксировались в двух городских округах и пригородах: Центральный округ Омска (24 случая), Омский район (23 случая) и Октябрьский округ (11 случаев). Среди конкретных товариществ лидером по количеству инцидентов стало СНТ «Энергия» с семью зарегистрированными фактами, за ним следуют «Радиус» (шесть случаев), а также «Автомобилист», «Любитель» и «Птицевод», где зафиксировано по два преступления.

«Это менее одного процента, а точнее 0,6%, от общего числа преступлений в регионе. В масштабах области, где насчитывается около пятисот СНТ, это очень маленькая доля. Есть товарищества, где за весь год не произошло ни одной кражи», — отметил Вячеслав Горст, подчеркнув, что говорить о захлестнувшей волне краж не приходится.

Кто ворует на омских дачах

Преступники редко ломают двери ради мелочевки, их интересуют ликвидные товары, такие как электроинструменты, строительные материалы, бытовая техника, а также черный и цветной металл. Выбирают они жертв по принципу наименьшего сопротивления. В половине случаев воры проникают внутрь, повреждая двери, замки или отжимая пластиковые окна, но нередко им удается поживиться тем, что хозяева по небрежности оставили в свободном доступе во дворе.

Вопреки стереотипам о хулиганящей молодежи, криминологический портрет дачного вора остается неизменным уже несколько лет. По словам эксперта, типичный нарушитель — это мужчина в возрасте от тридцати до сорока лет.

«Как правило, это ранее судимый человек, не имеющий постоянного источника дохода. Доля несовершеннолетних в таких преступлениях крайне невелика. Объектами посягательств становятся электроинструменты, строительные материалы, бытовая техника и металлолом», — пояснил подполковник полиции.

Как защитить дачу от воров: советы полиции

Чтобы не пополнить печальную статистику, полицейские рекомендуют владельцам участков соблюдать несколько простых, но эффективных правил безопасности. Главное из них — не оставлять ценное имущество на даче на зиму или на время длительного отсутствия. Инструменты и технику лучше увозить в городскую квартиру или гараж, либо договариваться с соседями, которые живут в СНТ постоянно, о присмотре.

Также стоит усилить периметр металлическими дверями, надежными запорами и решетками на окнах. Многие дачники ошибочно полагают, что охранные системы предназначены только для капитальных городских домов, однако сигнализацию можно и нужно устанавливать даже в легких дачных домиках, гаражах и сараях.

«Сигнализацию можно установить и в дачном домике, и даже в гараже — любом месте хранения имущества. При срабатывании датчиков на пульт придет сигнал, и группа быстрого реагирования выедет на место», — объяснил Вячеслав Горст.

Дополнительно эксперты советуют использовать камеры видеонаблюдения, которые часто отпугивают преступников еще на этапе разведки территории.

Что делать, если поймали вора на даче

Особое внимание Вячеслав Горст уделил поведению людей при встрече с преступником. Если вы застали вора на месте преступления, главное — сохранять холодную голову и не вступать в физическое противостояние. Кража является тайным хищением, и вор рассчитывает на незаметность, но если он действует открыто, при вас, пытаясь отнять имущество силой, это квалифицируется уже как грабеж или разбой.

«Это относится к категории особо тяжких преступлений. Препятствовать этому будет себе дороже, ведь имущество гораздо дешевле, чем жизнь. Лучшая тактика — закрыться от этих людей по возможности и вызвать полицию», — предупредил специалист.

Самостоятельные попытки задержать вооруженного или агрессивного преступника в одиночку могут привести к трагическим последствиям, поэтому жизнь и здоровье владельца участка несоизмеримо дороже любого имущества.

Шумные соседи и пожарная безопасность на даче

Помимо имущественных преступлений, дачников часто беспокоят шумные соседи и пожароопасная обстановка. Законодательство в сфере тишины ужесточилось, и теперь садоводства приравнены к жилым многоквартирным домам. Это означает, что с десяти вечера до восьми утра запрещено шуметь, слушать громкую музыку и проводить строительные работы.

«Нарушение тишины на садоводствах — это то же самое, что в квартире. В случае нарушения не нужно ввязываться в конфликты, просто позвоните по телефону 02», — рекомендовал представитель МВД.

Отдельный блок проблем связан с пожарной безопасностью. В Омской области действует особый противопожарный режим, полностью запрещающий разведение открытого огня на участках. Нарушение этих правил влечет серьезные штрафы, достигающие десятков тысяч рублей, особенно если огонь перекинется на соседние постройки. Также эксперт напомнил, что заброшенные участки, не используемые более трех лет, могут быть изъяты в государственную собственность по решению прокуратуры, поэтому владельцам стоит следить за своей землей, чтобы она не стала рассадником маргиналов и мусора.

