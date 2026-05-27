Врач посоветовала омичам бросить курить и рассказала, как это можно сделать

Болезни, зачастую вызываемые курением, могут значительно сократить жизнь и ухудшить ее качество.

Минздрав Омской области призывает курящих омичей начать кардинальную борьбу со своим пороком, лишающим людей здоровья и денег. Врач-методист Областного центра общественного здоровья Амалия Долгушина дала профессиональные советы на тему избавления от вредной привычки.

«Курение вызывает множество заболеваний, включая рак легких, болезни сердца, инсульт и хронические заболевания легких. Эти болезни могут значительно сократить жизнь и ухудшить ее качество. Кроме того, курение негативно сказывается на внешности: кожа стареет быстрее, ухудшается состояние зубов, ротовой полости. Избавиться от дополнительного риска стать потенциальным пациентом онколога, нейрохирурга и кардиолога, довольно просто — надо взять себя в руки, и бросить курить», — цитирует омский минздрав врача Амалию Долгушину.

Если вы уже курите и хотите бросить, вот несколько советов:

— Определите причину и задайте себе вопрос: почему я хочу бросить курит? Ответом может быть здоровье, финансовая экономия или желание быть примером для детей.

— Поставьте себе достижимую цель в борьбе с зависимостью: установите конкретную дату, когда вы планируете бросить курить.

— Найдите поддержку: поделитесь своим намерением с друзьями и семьей. Их поддержка и похвала станет для вас очень важным стимулом.

— В первое время, когда тяга к курению будет еще сильна, используйте заменители сигарет: никотиновые пластыри или жевательные резинки — могут помочь справиться с потребностью.

— Измените свои привычки: избегайте ситуаций, которые ассоциируются с курением. Замените «перекур» на что-то другое — например, выйти подышать свежим воздухом, послушать музыку, прочитать книгу, послушать новости.

— В особенно сложных случаях нужно обратиться к специалистам: психологи и врачи могут предложить методы и программы для отказа от курения.

