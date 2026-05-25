При обмане омичей мошенники стали использовать посредников из Таджикистана

Вернуть 250 тысяч рублей омичке теперь будет практически невозможно — внушительная сумма ушла на счет жителя суверенного Таджикистана. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной неординарный способ получения денег с обманутых омичей стали использовать телефонные мошенники. В обход установленных в России препятствий для вывода денег, преступники стали вовлекать в свои схемы жителей Таджикистана.

Ужесточение и контроль над переводом денежных средств внутри России заставляет телефонных мошенников искать новые, пока еще приемлемые для них возможности. Одну из таких — перевод денег в Республику Таджикистан — преступники уже начали «обкатывать» на омичах. О случае с использованием посредника из Душанбе рассказали в омской полиции. Все началось с того, что омской 20-летней студентке технического вуза позвонил якобы курьер, сообщивший, что на имя девушки пришла посылка. По уже традиционной схеме омичке предложили продиктовать код из смс, чтобы узнать имя отправителя и подготовить накладную.

После того, как поверившая в «посылку» девушка продиктовала код, ее начали обрабатывать по проверенной схеме. Поочередно студентке звонили «сотрудники» различных ведомств, которые запугали омичку пособничеством в мошенничестве и помощи «террористическим организациям». Чтобы спасти имеющиеся в доме сбережения, собеседники предложили напуганной студентке срочно собрать все деньги и срочно перевести их на безопасный счет. Девушка послушно взяла хранящиеся дома 250 000 рублей, пошла в почтовое отделение на улицу Дианова и перевела всю сумму на указанный злоумышленниками счет. И что любопытно, владелец этого счета проживает на территории Республики Таджикистан, в столичном городе Душанбе. Полиция принимает меры по поиску преступников, но привлечь к российскому суду гражданина независимой страны, явно будет не просто.

Омская полиция по-прежнему призывает граждан никогда не переводить денежные средства по телефонному требованию. Никакого «безопасного счета» не существует — это выдумка мошенников. А если преступники будут использовать для вывода омичами денег территории других государств, вернуть средства будет практически невозможно.

