Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 мая 2026 11:20

При обмане омичей мошенники стали использовать посредников из Таджикистана

Обманутая киберпреступниками омская студентка, по их указанию перечислила все семейные сбережения через почтовое отделение на счет жителя столичного Душанбе
Вадим Андреев
Вернуть 250 тысяч рублей омичке теперь будет практически невозможно — внушительная сумма ушла на счет жителя суверенного Таджикистана.

Вернуть 250 тысяч рублей омичке теперь будет практически невозможно — внушительная сумма ушла на счет жителя суверенного Таджикистана.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередной неординарный способ получения денег с обманутых омичей стали использовать телефонные мошенники. В обход установленных в России препятствий для вывода денег, преступники стали вовлекать в свои схемы жителей Таджикистана.

Ужесточение и контроль над переводом денежных средств внутри России заставляет телефонных мошенников искать новые, пока еще приемлемые для них возможности. Одну из таких — перевод денег в Республику Таджикистан — преступники уже начали «обкатывать» на омичах. О случае с использованием посредника из Душанбе рассказали в омской полиции. Все началось с того, что омской 20-летней студентке технического вуза позвонил якобы курьер, сообщивший, что на имя девушки пришла посылка. По уже традиционной схеме омичке предложили продиктовать код из смс, чтобы узнать имя отправителя и подготовить накладную.

После того, как поверившая в «посылку» девушка продиктовала код, ее начали обрабатывать по проверенной схеме. Поочередно студентке звонили «сотрудники» различных ведомств, которые запугали омичку пособничеством в мошенничестве и помощи «террористическим организациям». Чтобы спасти имеющиеся в доме сбережения, собеседники предложили напуганной студентке срочно собрать все деньги и срочно перевести их на безопасный счет. Девушка послушно взяла хранящиеся дома 250 000 рублей, пошла в почтовое отделение на улицу Дианова и перевела всю сумму на указанный злоумышленниками счет. И что любопытно, владелец этого счета проживает на территории Республики Таджикистан, в столичном городе Душанбе. Полиция принимает меры по поиску преступников, но привлечь к российскому суду гражданина независимой страны, явно будет не просто.

Омская полиция по-прежнему призывает граждан никогда не переводить денежные средства по телефонному требованию. Никакого «безопасного счета» не существует — это выдумка мошенников. А если преступники будут использовать для вывода омичами денег территории других государств, вернуть средства будет практически невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выигрыш» в игре обернулся кражей: омским родителям напомнили о новой схеме мошенников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru