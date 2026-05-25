«Выигрыш» в игре обернулся кражей: омским родителям напомнили о новой схеме мошенников

Активность детей в подозрительных чатах должна вызывать повышенный интерес родителей

В Омске правоохранители предупреждают родителей о новом тренде в деятельности интернет-мошенников. Если ребенок начал проявлять повышенный интерес к смартфонам взрослых, просит «ненадолго дать телефон» или настойчиво интересуется банковскими картами, это может быть тревожным сигналом. За таким поведением часто скрывается не простое любопытство, а давление со стороны злоумышленников, использующих несовершеннолетних как инструмент для хищения денег.

Полицейские приводят пример из недавней практики. Мошенники связались с ребенком в игровом чате и сообщили о крупном денежном призе. Чтобы получить «выигрыш», подростку нужно было выполнить технические действия с устройством родителя. Ночью, пока взрослые спали, ребенок получил доступ к их смартфону и под диктовку аферистов совершил серию переводов. В результате семья лишилась собственных и кредитных средств.

Подобные схемы строятся на социальной инженерии и возрастной доверчивости. Детям обещают редкие скины, внутриигровую валюту или реальные деньги, а затем манипулируют ими, объясняя финансовые операции «проверкой аккаунта» или «подтверждением возраста».

Сотрудники полиции рекомендуют омичам соблюдать цифровую гигиену и не оставлять разблокированные смартфоны с открытыми банковскими приложениями без присмотра. Важно установить сложные пароли и биометрическую защиту на все устройства, а также регулярно обсуждать с детьми правила безопасности в интернете. Школьникам необходимо объяснять, что настоящие призы не требуют ввода данных карт или совершения переводов. Родителям следует обращать внимание на изменения в поведении ребенка, такие как скрытность, ночная активность в мессенджерах или необъяснимая радость от «легкого заработка».

Помните: мошенники все чаще рассматривают детей как уязвимое звено в системе семейной безопасности. Только открытый диалог и контроль могут предотвратить потерю средств.

