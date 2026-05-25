Омский многодетный отец добивается жилья 16 лет

Центральный аппарат СК контролирует разбирательства из-за нарушения прав сибиряка

В Информационный центр СК России обратился житель Омска, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Мужчине длительное время не предоставляют положенную законом квартиру. Сейчас сибиряк является многодетным отцом и имеет на иждивении троих ребятишек. 24 мая 2026 года в дело вмешался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как уточнили в Следственном комитете, омич с 2010 года состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на вступившее в 2021-м в силу судебное решение, проблема до сих пор не разрешилась. Четыре года назад для временного пользования мужчине предложили комнату в общежитии, от которой ему пришлось отказаться из-за плохого санитарного состояния объекта.

Обращения в компетентные органы результатов не принесли, заявитель по-прежнему вынужден снимать квартиру. В связи со сложившейся ситуацией СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по реализации права лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, на благоустроенное жилое помещение», — сообщили в информцентре.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали, что местная жительница лишила сироту жилья и отправилась в колонию за мошенничество.

