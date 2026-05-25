Деньги нашел, ремонт сделал: омич испугался суда и заплатил 190 тысяч алиментов

В УФССП по Омской области поделились историей борьбы со злостным неплательщиком алиментов. 35-летний омич накопил долгов перед 10-летним сыном аж на 190 тысяч рублей. Исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов по Ленинскому округу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с женой мужчина развелся пять лет назад. Отношения с сыном он поддерживал, вот только материально ему практически не помогал. Хотя соответствующее решение суда о взыскании с него алиментов имелось. Нерадивый папаша хитрил и юлил как мог: работал без оформления трудового договора, скрывал реальные доходы и уклонялся от регулярных выплат.

С неплательщиком алиментов неоднократно беседовали и даже привлекали его к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» КоАП РФ, за что судом ему было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако мужчина алименты по-прежнему не платил.

Тогда дознаватель УФССП завел на него уже не административное, а уголовное дело по аналогичной по составу статьи УК РФ.

Испугавшись наказания, злостный неплательщик тут же нашел 190 тысяч для погашения долга перед сыном. Более того, он и с бывшей супругой примирился, и ремонт в комнате сынишки сделал.

Уголовное дело до суда все-таки дошло, но с учетом смягчающих обстоятельств: первое привлечение мужчины к уголовной ответственности, признание вины, положительные характеристики и полное погашение долга, уголовное преследование было прекращено судом и наказания для алиментщика не последовало.

