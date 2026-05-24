Суд в Омском районе разрешил девятикласснице сдавать ОГЭ вопреки воле матери

В Омском районе разгорелся необычный образовательный конфликт: мать школьницы забрала все документы у дочери и запретила школе обрабатывать ее персональные данные. В итоге девятиклассница лишилась возможности сдать ОГЭ. Защищать права ребенка районному комитету по образованию пришлось в суде.

Ответчиками выступили родители девочки. Чиновники потребовали устранить препятствия, мешающие подростку получить обязательное общее образование. Разбирательство показало, что еще в 2024 году мать школьницы добровольно аннулировала все ранее данные школе согласия на обработку персональных данных, забрала из личного дела дочери копии ключевых документов: паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении, и потребовала удалить сведения о ребенке из всех электронных баз.

В итоге с января 2025 года в электронном дневнике девочка значилась под условным номером «Ученик 1» — все ее личные данные оказались скрыты. Из-за этого школа не смогла внести подростка в Региональную информационную систему для сдачи ГИА (государственной итоговой аттестации) в формате ОГЭ.

При этом, как следует из материалов дела, девочка учится хорошо и сама выразила желание проходить экзаменационные испытания. Но без воли законного представителя образовательное учреждение оказалось бессильно.

Как сообщили в пресс-службе суда, изучив обстоятельства, судья пришел к четкому выводу: для участия в итоговом собеседовании, написании сочинения и сдачи ОГЭ получать разрешение родителей на обработку персональных данных не требуется.. Омский районный суд постановил: разрешить комитету по образованию внести все необходимые сведения о несовершеннолетней ученице 2010 года рождения в региональную информационную систему обеспечения ГИА, а также позволить самой школьнице подписать заявление об участии в государственной итоговой аттестации — без одобрения со стороны ее законных представителей.

Суд распорядился исполнить решение немедленно, чтобы девочка не пропустила экзаменационные сроки — не дожидаясь, пока решение вступит в законную силу.

