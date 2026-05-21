В Омской области суд заставил родителей вернуть 16-летнюю дочь за парту

Девочка не ходила в школу почти год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Большеуковский районный суд Омской области рассмотрел иск местного комитета образования, поданный в интересах несовершеннолетней. Чиновники потребовали принудить ее родителей к исполнению обязанностей по обеспечению получения ребенком общего образования. О необычном процессе рассказали в пресс-службе омских судов.

Как выяснилось в суде, ответчики воспитывают 16-летнюю дочь. Ранее девочка училась в шестом классе одной из районных школ. Однако 29 августа 2025 года мать подала заявление об отчислении — якобы для перевода дочери в другое учебное заведение. Школа расторгла отношения с ученицей.

Но в новом учебном году выяснилось: ни одна школа Омской области не подтвердила факт зачисления подростка. Сотрудники комитета образования и педагоги неоднократно пытались связаться с семьей — безуспешно. На звонки и визиты никто не отвечал.

В зале суда мать девочки признала, что получать образование дочери необходимо, но сослалась на то, что та якобы проходит обучение в онлайн-школах. При этом никаких подтверждающих документов: сертификатов, справок, выписок, женщина не предъявила.

Изучив материалы дела, суд напомнил: Семейный кодекс и закон «Об образовании» прямо обязывают родителей обеспечить получение детьми общего образования. И они несут за это полную ответственность.

В итоге суд вынес решение: родители обязаны организовать для своей несовершеннолетней дочери получение основного общего образования. Форму: очную, заочную, семейную или иную, и конкретную школу они могут выбрать сами, но с учетом мнения самой девочки.

Пока решение не вступило в законную силу — у сторон есть время на обжалование. Однако в случае его исполнения 16-летняя омичка наконец вернется за парту и продолжит учебу, которую прервала почти год назад.

