Омичка лишила сироту жилья и отправилась в колонию за мошенничество

В Омске осуждена 59-летняя женщина, которая уговорила бывшую воспитанницу детдома продать единственную квартиру, а вырученные деньги потратила на личные нужды — включая погашение кредитов. Куйбышевский районный суд приговорил злоумышленницу к реальному лишению свободы.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено следствием и подтверждено в суде, преступление было совершено в 2019 году.

Женщина познакомилась с девушкой, выросшей в детском доме и имевшей в собственности квартиру. Омичка убедила сироту продать недвижимость, пообещав, что вместе они переедут в другой регион и построят там жилой дом для совместного проживания. Доверившись новой знакомой, бывшая воспитанница детдома продала своё единственное жилье, а полученные от продажи деньги — более 1,3 миллиона рублей — передала мошеннице.

Однако вместо переезда и строительства дома женщина распорядилась чужими средствами по своему усмотрению: погасила долги по кредитам и потратила деньги на иные личные расходы. В результате сирота осталась и без квартиры, и без обещанного жилья.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана полностью возместить потерпевшей материальный ущерб — все 1,3 млн рублей. После оглашения приговора женщина была взята под стражу в зале суда.

